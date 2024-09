Joven sueña con tener Zelle para tardar 5 horas pagando un mercado

La inestabilidad de la economía hace que lo único fuerte de los bolívares sea su olor cuando los usan de papel higiénico, así que los venezolanos emplean métodos de pago alternativos como dólares en efectivo, favores sexuales o, como es el sueño del caraqueño Arturo Díaz, una cuenta Zelle para esperar de 5 a 50 horas la verificación del pago cuando hace mercado.

Díaz, quien ya ha probado 50 billeteras digitales e incluso ha pagado en soles peruanos, considera que Zelle es la solución a los problemas con el vuelto en Venezuela: “Ay, ya, vamos a sincerarnos, todas esas billeteras digitales son una basura porque si no tienes una cuenta afuera no se pueden usar, pero si tienes la cuenta afuera, entonces no las necesitas. Yo lo que quiero es que me aprueben la visa para tener mi propio Zelle; veo que los que lo tienen pasan toda la tarde en el supermercado esperando que les verifiquen el pago, pero tranquilos porque no tienen que recibir un vuelto en bolívares a tasa Cadivi del 2004. Además, cuando tienes Zelle te sientes superior a los demás, sobre todo a los que tienen Banco de Venezuela; te da caché de millonario mantuano que come tequeños de hojaldre a pesar de tener 3 centavos en la cuenta”, concluyó Díaz antes de enterarse de que su iPhone 4 no soporta la aplicación del Bank of America.