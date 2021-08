DESGARRADOR: Enchufado cuenta trágica historia de cómo emigró con tan solo 500mil dólares en el bolsillo

La dolorosa historia de José Ramón Parisi de Marcano-Velazquez sigue conmocionando al mundo… Bueno, si nos referimos como “mundo” a las personas que se lucraron gracias a negocios con el chavismo. Parisi, un honesto enchufado, se vio obligado a emigrar a Miami por sus circunstancias y las de un país donde ya no se puede robar de manera honrada. Este contó su ejemplar historia desde el aeropuerto, donde arribó tan solo con 45 maletas, su Fortuner de mano, su gato sphynx y una limitada cantidad de $500.000 en el bolsillo para sobrevivir unos pocos meses.

“Mano, de verdad que la gente no sabe lo peluo que es emigrar para gente como nosotros, dejar el trabajo con mi primo Tareck, dejar mi PS6, dejar a mis 4 esposas, ojalá Venezuela se arregle para devolverme a abrir dos bodegones. O sea, eso de que aquí se vive tranquilo es mentira, si de una vez el TSA me preguntó que por qué yo tenía un mísero medio millón de dólares, obviamente eso es para pagar el alquiler por 6 meses de mi PH en Brickel. Además venirme para acá fue difícil, primero porque tuve que viajar en primera clase y no en vuelo privado, me quería morir. Yo les digo a todo el que se venga de Venezuela, que emigrar no es fácil porque aquí la gente dizque quiere que uno se ponga a trabajar como cualquier persona para hacer dinero”, finalizó Parisi, mientras pensaba en abrirse un TikTok para contar su historia de superación.