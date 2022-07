Conscientes de que el trato que damos a nuestras mascotas dice mucho de nuestra propia condición humana, los dueños de restaurantes de la ciudad capital se unieron en la iniciativa de agregar “Escolta Friendly” en sus locales. Gracias a esta propuesta los clientes no solo podrán llevar a su escolta con su bicha a estos establecimientos, sino que los consentidos de nuestros políticos también podrán disfrutar de un menú hecho solo para ellos, donde tendrán sopa, seco y un postre que irá por cuenta de la casa: una cerveza y un cigarro.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a conversar con uno de los escoltas, Jorge Celedón, mientras disfrutaba por primera vez de la oportunidad de entrar a un local con su dueño: “Mano, me están tratando divino. Casi cambio mi habitual cara de culo y todo, gracias a tantas atenciones que me han dado: primero me dieron un posa bicha, después me dieron el menú para escoltas que tenía hígado encebollado y juguito de lechosa y después me dieron unos audifonos pa’ escuchar la radio. Luego pude hacer uso de la estación de Gel Rolda gratis pero lo mejor fue al final cuando me brindaron una cerveza y un cigarrito; ¡casi levanto la pata de la emoción!”, finalizó Celedón mientras le daba gracias a su amo por llevarlo a pasear meneando vigorosamente su cola.