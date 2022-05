Familia decide comprar una casa blanca para pasar el resto de sus vidas pintándola

Tener ropa blanca siempre ha sido como atentar contra uno mismo por lo complicado que es mantenerla de su color, pero sin duda el final boss de pertenencias blancas, es una casa. La familia Lara, quienes compraron una casa blanca hace 10 años, pueden confirmar que todos los meses es navidad, porque todos los meses tienen que pintar el frente.

El señor Jesús Lara, diagnosticado de insomnio crónico por miedo a que le hagan grafitis en el frente de su casa y responsable #1 de la compra de la misma, comentó: “No pensé que iba a ser tan difícil, he tenido demasiadas pesadillas en las que mi casa es una hermosa franela blanca y la gente es un plato de pasta con mucha salsa dispuestos a ensuciarla toda. Todos los meses la pinto con mi familia, he puesto hasta un cartel de ‘por favor no apoyarse en la pared’, pero nada es suficiente, cada día hay una mancha nueva y sinceramente no quiero descubrir de qué son. Ahora entiendo porque hay casas de color verde oscuro, a nadie le gusta el verde oscuro, pero por lo menos el verde no se ensucia”, finalizó Lara mientras nuestro pasante se daba cuenta que le manchó la pared del frente sin querer.