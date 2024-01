Chamo que solo vio una de las películas nominadas a los Oscars asegura que esa es la que tiene que ganar

La vida de un cinéfilo no solo consiste en vestir con ropa de abuelo, oler a cigarro y ver Pulp Fiction tres veces por semana. Así lo demostró Samuel Herrera, maracayero de 23 años, que ejerció su deber como amante del séptimo arte al opinar que el único largometraje que vio de los nominados al Óscar a mejor película debería ser el galardonado.

Mientras bebía una ponchera de café viejo, Herrera afirmaba: “Yo respeto mucho al jurado de los premios de la academia, pero si su opinión no es igual a la mía, entonces están equivocados. Barbie se tiene que llevar ese premio porque sí, básicamente es mejor que las demás películas porque yo escribí en mis redes que me gustó y tuve 200 likes. ¡200 likes, bro! Es la gente en las calles aclamando justicia. Es verdad que no vi Oppenheimer ni ninguna otra, pero es que no tengo tiempo. Si sumas todo lo que duran las demás, es exactamente lo mismo que tardo viendo tiktok en el baño. Es mucho. En cambio, Barbie es ligera, me ayudó a justificar la pila de franelas blancas que lavé con una media roja y, de paso, solo dura 5 minutitos”, afirmó el crítico sin saber que solo vio el tráiler.