Insultar a toda la familia mientras se rasca con ponche crema: la tendencia de moda entre las abuelas

La nueva tendencia del “ponchecreming” está causando furor entre las abuelas estas navidades. Es una actividad divertida que consiste en agarrar una botella de ponche de crema y beberla de a pico toda la noche, mientras finalmente liberamos todo lo que realmente piensas sobre tus malagradecidos nietos y la familia de la cual tienes mucho rencor.

Conversamos con Mildred López, una abuela de 63 años que se unió a esta tendencia este año: “Ay mijo, yo ya tengo muchos años de vida y le puedo decir que los hijos son todos unos malagradecidos. Uno los cría y les da todo, ¿y como le pagan a uno? Siendo unos pelabolas que no pueden ni siquiera compensar haciendo las hallacas. Ay no, yo ya me cansé. Ahora me siento aquí en este mueble, de los de antes que sí eran buenos, y me bebo mi ponche crema, y el que me venga a reclamar lo desheredo y punto. Pa’ eso sí son buenos los hijos, pa’ preguntar por los terrenos esos allá en Yaracuy como si no estuvieran tomados por el ELN. Sinvergüenzas es lo que son, no les da pena”.