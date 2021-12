Oficina pasivo-agresiva juega al “compañero de trabajo” secreto

A pesar de que es jueves 23 de diciembre y la mayoría de las oficinas tienen el día libre, los empleados de la firma Inversiones Ahora Sin Bancarrota 2021 se vieron obligados a asistir a su sede principal en La Victoria para jugar al “compañero de trabajo secreto” si querían cobrar sus $7 dólares de aguinaldos.

Jessica Alba, encargada de comunicaciones internas, es decir, la administradora del grupo de Whatsapp, ofreció detalles sobre cómo ocurrió el intercambio: “Fue una cagada. Una descomunal cagada que ni el más finísimo vino de cartón pudo solucionar. Todo el mundo compró una Nutella pequeña porque pa’ más no dábamos y lo que hicimos fue cambiar las Nutellas de manos. Al final me voy como vine: con una Nutella que no quería y un novio de Mercadeo que mucho menos”, confesó Alba, partida en llanto sobre la Canaimita de su cubículo.

Por su parte, Gladymar Carias, gerente de Recursos Humanos y ávida fanática de poner Romeo Santos a todo volumen en mitad de la oficina, explicó las razones detrás del evento: “Sé que parece como que nadie quiso venir, pero el patrón —así pide que lo llamemos— y yo pensamos que sería una excelente forma de que todos en la oficina finalmente se conocieran. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que en un compartir dónde los de administración estaban obliga… motivados a traer pan de mortadela; los de comunicaciones, pasta seca de guayaba, y los de recursos humanos trajimos las mejores vibras? Claro, nosotros comprendemos que la situación está difícil y por eso pusimos el límite del regalo en $5 dólares para que sobrase del bono”, aseguró Carias segundos antes de que se le rompiese el collar de talismán por todo el mal de ojo estaba recibiendo.