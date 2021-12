Familia caraqueña se descuida y le montan un puesto de hamburguesas en el pesebre

La familia Torres, quienes toda su vida han residido en Las Palmas, Caracas, fueron otras víctimas más de la hamburguesificación de la capital, quienes tras pasar la tarde decorando su sala con un hermoso pesebre que vale más que el apartamento, fueron a servirse un ponche crema en la cocina y al volver ya les habían montado un local llamado Burgers 416 Express Grill & Bistro al lado del Virgen.

El dueño del local, Juan Vera, ofreció declaraciones al respecto: “En Venezuela todavía se hace billete, papi, solo se necesita originalidad, como yo que monté mi puestico de burgers en una ciudad donde solo hay 5 hamburgueserías por cuadra. Además, todos los pesebres caraqueños deberían tener ese toque citadino que nos caracteriza, ¿y qué más caraqueño que un puesto de hamburguesas? Sí, un periquero, pero no lo vamos a poner ahí para no irrespetar. De paso, somos el único local de todo el país que acepta oro, incienso y banesco panamá como métodos de pago, nadie nos puede decir que no somos la nueva propuesta gastronómica innovadora de la capital” Concluyó el señor Vera antes de inaugurar un bodegón entre la mula y el buey.