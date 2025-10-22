Joven emigra para mandarle remesa a su carro

Los carros en Venezuela suelen ser más viejos que Venezuela, por lo que es común que se dañen constantemente y que pidan tanto dinero como la novia de un enchufado, por lo que el caraqueño José Quiñones decidió emigrar a Canadá para enviar remesas a su querido Chevrolet Astra.

Desde el país de los alces, los castores y los justins biebers, José contó su desgarradora historia automovilística: “Yo emigré porque mi carro estaba pasando mucha roncha, el pobre tenía que usar repuestos tapa amarilla, aceite de girasol y gasolina de yuca amarga, así que me busqué un trabajo haciendo roofing aquí en Montreal y le mando sus 2 mil dolaritos al mes para que esté bien. Mis papás me cuentan que le han comprado sus ambientadores, le tienen los filtros limpiecitos y hasta lo sacan a pasear de vez en cuando a la bomba, eso me tiene contento. Al final por esto es que uno emigra, para garantizar un mejor futuro y bujes a sus seres queridos, y también porque un hijueputa kilo de bistec ya cuesta $12 en Caracas” concluyó Quiñones con lágrimas en los ojos antes de prometerle a su carro que le enviaría el pasaje.