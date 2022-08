Adulto se inscribe en 4to grado para poder llenar el Álbum de Qatar 2022

José Andrés Martinez, un adulto que recién cumplió 29 años el martes pasado, tomó la madura decisión de inscribirse en el 4to. grado sección “B” del Instituto Educacional “Desesperanza y Tristeza” luego de comprarse el Álbum de Qatar 2022; Martínez aseguró que para él la única forma de llenar el álbum era intercambiando las barajitas con sus nuevos compañeros de clase.

“Bueno, no es mi culpa: soy hijo único, no tengo hermanos menores ni sobrinos para mandarlos con las barajitas y que me hagan la vuelta” afirmó Martinez, que mientras se compraba un tequeño lleno de aceite en la cantina para recordar viejos tiempos, agregó: “Ando es fiebrúo. Mi objetivo ya no es mudarme solo; ahora es terminar de llenar este álbum, porque bueno; comprando las barajitas descuadré 10 años de objetivos y planes futuros. De todas formas me encuentro muy contento, la felicidad de uno es lo que vale, ¿no? ¿No? Además, estos niños son mis nuevos amigos ahora, todos mis panas emigraron y yo ya no aguanto una curdita por Zoom más; necesitaba conocer gente nueva, ¡y nada como jugar metras como en los viejos tiempos, cuándo éramos felices y sí lo sabíamos!” finalizó Martinez mientras la profesora le preguntaba si podía regalarle un cigarro a la salida.