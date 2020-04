Joven que decía no tener tiempo para ir al gimnasio ahora tiene… cosas… qué… hacer… sí, sí

En una investigación realizada por estudiantes de sociología que no tenían más nada que hacer de la Universidad Central de Venezuela, estudió con detalle a las personas que están haciendo ejercicio en sus casas debido a la cuarentena. Uno de los sujetos de la investigación fue Marian Punset, quien afirmó que ella antes no tenía tiempo para ejercitarse y ahora, aunque desempleada, sin internet y sin poder salir de casa, tampoco puede porque “mmmm, es que… tengo muchos proyectos personales”.

Al ser entrevistada por una llamada de Zoom, Punset pudo explicar más a detalle su ocupado horario. “A ver, te podrás imaginar que antes estaba súper ocupada. Tenía mi trabajo medio tiempo y el resto del día era cocinar, entretenimiento, dedicarme a mí, pues. Ni modo que podía ir al gimnasio por muy temprano que me despertara. He visto mucha gente que ahora con la cuarentena están haciendo ejercicio en sus casas, yoga, pilates y hasta pesas con bolsas de harina PAN. Y yo de verdad quisiera hacer algo también. Dicen que eso ayuda muchísimo con el estrés y la ansiedad para matar el tiempo y huir del tormento de mi vida en cuarentena un rato. Pero es que… mira… tengo… muchas cosas que hacer ¡Te lo juro! Cargo una lista larguísima de películas por ver y tengo que aprovechar el internet del vecino antes de que se dé cuenta que su lentitud es porque ando viendo series todo el día. Además, tengo una lista más larga todavía de libros que tengo tratando de leer desde hace 3 años y nada que logro terminarlos ¡Estoy demasiado ocupada! Puede que me hayan despedido de mi trabajo, pero eso no significa que tengo más tiempo libre para hacer nada. Tengo… muchos proyectos personales a los que me quiero dedicar. ¿Cuáles? Emmm… a ver… la verdad no me gustaría compartir mis proyectos tan públicamente hasta que sea algo concreto”, expresó Marian quien también dijo que la lista de películas es tan larga que no sabe si tiene tiempo para verlas todas, notando que “tampoco no sé si tenga tiempo para ver The Irishman”.