Joven finge entender todo lo que dice mecánico

En la mañana de hoy, el joven Federico Jiménez pasó aproximadamente una hora pretendiendo entender por completo la explicación del mecánico que le estaba revisando su Corsa. Jiménez aseguró que hizo esto porque simplemente no tenía el deseo genuino de entender mecánica y quería regresar a su casa a ver animé.

Jiménez, cuyo carro lo ha dejado botado más que el Optra que vendió el año pasado, nos comentó más sobre el truco que empleó para disimular su falta de conocimiento motriz: “Chamo, yo no estoy pa’ esas de estar entendiendo cómo funciona un carro. Yo sé que lo prendo, me lleva y me trae, más nada. Necesita gasolina, aceite y… agua, creo que es el otro líquido. Total que mi papá estaba ocupado y me dijo que yo me encargara del carro y de hablar con Pocho, el mecánico, y que cualquier cosa le comentara a él después. Pocho pasó como 10 minutos viendo el carro y otros 45 minutos hablándome en chino, diciéndome todo lo que le vió. Dijo algo como que “válvula suelta, bujía rota”, una… ¿Empacadora? ¿Empacadura? ¿Empacadera? Algo así, “pistones, polea, inyectores”. Pero claro, no iba a dejar que me viera cara de gafo, así que yo respondía con unos “sí, sí, claro, coye, ¡qué broma!”. La verdad es que no tengo idea de qué pasa con esas partes del carro pero creo que entendí que no es mayor cosa. No estoy muy claro”, agregó el joven antes de destruir su carro por completo.