Chama que compra chocolate sin azúcar OH! Mother logra sentirse comoSascha Fitness antes de zamparse sus 7 empanadas de pollo

Carolina Hernández, una joven de Lechería adicta al fitness, pero solo a la parte de ver videos, alcanzó la iluminación sintiéndose una diosa de los burpees al igual que su modelo a seguir Sascha Fitness, luego de probar un chocolate vegano sin azúcar de OH! Mother, para posteriormente comer 7 empanadas de pollo con su respectivo litrico de guasacaca.

Carolina, quien todavía tenía los labios brillantes por la grasa de la fritanga, se acercó a la prestigiosa mesa de redacción de El Chigüire Bipolar para dar consejos fitness: “Yo empiezo mi rutina con 5 huevos sancochados, una latica de atún y un tazón de mantequilla de maní para tener alguito en el estómago antes de ir a correr, usualmente es hasta la esquina a comprar cigarros y de regreso pido un taxi, porque la idea es entrenar sin fatigarse y porque si no, se resienten los músculos. Luego en la casa hago 5 repeticiones de llanto porque me siento gorda, ahí boto todas las toxinas a través de las lágrimas, y luego se me pasa cuando como uno de los tantos chocolates veganos sin azúcar de OH! Mother. Me es difícil escoger entre sus barras, los untables para acompañarlos de unas panquequitas o las gotas para comerlas solitas o preparar unos brownies con triple chocolate; porque sé que me va a quitar el antojo sin retrasarme en mis objetivos, que pueden ser rebajar, ganar músculo o no quedar con hambre después de una bandeja de empanadas”, sentenció Carolina antes de escribirle un DM a Sascha para hacer una collab.