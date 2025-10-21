Abuela aprovecha que a la familia le está yendo mejor para lanzarse por la escalera

Ursula Colmenares (74), abuela de ocho nietos, aprovechó que la familia finalmente estaba atravesando una buena racha a nivel económico para cumplir uno de sus grandes sueños en la vida: lanzarse de cabeza por las escaleras y llevar de nuevo a su hogar a la quiebra.

Al conversar con la señora Colmenares, descubrimos que sus aventuras extremas no se detuvieron ahí, pues al ver que su cadera seguía intacta decidió salir en busca de retos más extremos: “Mira chico, es que si te lo cuento no me vas a creer. Yo me habré lanzado mínimo tres o cuatro veces por esas escaleras y nada que me partía la cadera. Pero yo dije, ‘esos carajitos los tuve durante nueve meses en mi barriga, de alguna forma me tienen que pagar’, aprovechando que por fin tiene plata después de mantenerlos tantos años, ¿no? Entonces empecé a hacer parkour con unas amigas en el Parque del Este, también nos metimos a un club de montañismo, que está como muy de moda, a ver si por lo menos nos partimos unos ligamentos. Y de paso, ya nos inscribimos en los X Games, vamos a participar en BMX, skate y crochet, porque de que nos van a hospitalizar nos van a hospitalizar”, afirmó la señora Colmenares, quien está decida a cobrarle a sus hijos todos los años de crianza que les dedicó.