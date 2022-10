Absolutamente ningún miembro de la sociedad se sorprendió la tarde de este viernes tras descubrir que Eduardo Jaramillo, un joven caraqueño de 24 años aseguró que detesta la generalización “los hombres no sirven” y es fiel defensor de que “no todos los hombres”, cuando en realidad es uno más de los miles de hombres que no sirven.

Nuestro pasante tuvo la desagradable oportunidad de entrevistar a Eduardo, quien se dedica a la venta y compra de repuestos Toyota: “Mira chamo, la verdad es que estoy impactado porque desde que me cancelaron ahora ya nadie quiere saber nada de mí. Yo lo único que hice fue tratar de ser un caballero cortejando a una bella dama a través de los DM de Instagram, pero como no me respondió me di cuenta que era una maldita puta malagradecida que no sabe reconocer a un buen hombre cuando lo tiene en frente, se lo dije para que supiera de lo que se estaba perdiendo. Entonces después vino y montó una captura del chat en sus historias de Instagram, ¡qué bolas! Después anda diciendo que los hombres no sirven, pero a uno que es respetuoso y amable entonces lo rechazan”, sentenció Jaramillo mientras emitía los comentarios más misóginos capaz escritos por el hombre desde su cuenta de “coaching”.