Colegio se sincera y entrega coleto de promoción

Este miércoles, la Unidad Educativa Francisco Fajardo Mariño Bolívar de la Trinidad y Tobago, ubicada en Maracay, estado Aragua, sacó un comunicado para sus estudiantes en el que asegura que —por falta de presupuesto— este año la promoción XXX no recibirá medallas sino un coleto con el logo del colegio.

Marlene Meléndez, directora de la institución, compartió algunas palabras sobre su decisión con nuestro pasante subpagado: “Nos hemos dado cuenta que las medallas ya no son relevantes; son costosas y los estudiantes no las utilizan para nada. Por esta razón me reuní con el equipo de profesores –que solo quedan 3 de 25, porque el resto emigró a Perú— y tras varias horas de lluvia de ideas, decidimos que el mejor regalo que les puede dar la institución a los estudiantes es un coleto; les sirve para limpiar, para lavarlo, cortarlo y hacer una hermosa prenda de vestir, para usarlo como un mantel para la comida y lo mejor es que cuando decidan emigrar podrán doblarlo y llevárselo con su título. ¡Hay tantas cosas que se pueden hacer un coleto que no se las dará ninguna medalla, ninguna franela ni ese viaje a Margarita que jamás se dio porque una de las mamás se robó esa plata!” aseguró Meléndez, mientras reservaba un coleto XXXL para ella misma.