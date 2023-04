Venezolano en el exterior denuncia que afuera hay que trabajar

Santiago Vargas, un caraqueño de 23 años residente en Santiago de Chile, usó sus redes sociales para denunciar una terrible situación y advertir a sus connacionales sobre los riesgos de emigrar, y es que el joven piensa regresar a Venezuela desde que descubrió que en el exterior para vivir es obligatorio trabajar, ya que desde la cerveza hasta el alquiler son de pago.

Mientras guardaba su budare de vuelta en la maleta, Santiago hablaba indignado con sus seguidores de Instagram: “Yo les voy a explicar algo, amigos, yo tengo 4 días trabajando acá en Chile porque como todos los venezolanos lo que soy es echado pa’lante, y eso es porque hay que pagar la casa, pagar la comida, pagar el perico, ¡no joda! Porque en estos países lo que uno hace es pagar por las cosas, no como en mi Caracas bella donde todo me lo regalaban, lo robaba o me daban el bono ‘mantenidos de la patria’ para que uno saliera adelante. Y de paso uno pide un préstamo acá y lo tiene que pagar, ni siquiera te dejan hacerte el loco, así nunca vamos a salir adelante. Y por si fuera poco, no le dejan a uno agarrarse el puente, no puedo faltar al trabajo fingiendo que tengo gripe y no se celebra el día de la independencia de Venezuela, ¿En qué momento vive uno entonces? Esto no es calidad de vida, yo les voy a decir qué es calidad de vida: pararse a las 11 de la mañana, que mi mamá me haga las arepas, llegar al trabajo al mediodía y decirle al jefe que no me puede botar porque hay inamovilidad laboral, luego cobrar mi bono y paso de martes a domingo rascao en la acera frente a la licorería, ¡Eso sí es calidad de vida!”, aseguró Santiago antes de molestarse porque los inadaptados de sus vecinos no quieren que escuche Diomedes Díaz a todo volumen un miércoles a las 6 am.