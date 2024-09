Venezolano exige a migrantes primero hacerse ricos en Venezuela para luego emigrar huyendo de la crisis económica

El inmigrante venezolano Reinaldo Perozo, quien llegó a Estados Unidos hace dos semanas gracias al parole humanitario, alzó la voz contra el alto número de inmigrantes venezolanos sin riquezas robadas de PDVSA que están llegando al país americano. Según el oriundo de Cabimas, quienes huyen de la fuerte crisis económica que se vive en el país caribeño sólo están en llegando gracias a “trampas comunistas” como el parole humanitario o el asilo político.

“Ahorita los que está llegando desde hace exactamente dos semanas a esta gloriosa tierra de la libertad y el progreso son puros pelabolas, nojoda”, explicó Perozo, quien aterrizó en el país con 30 Bolivares y una latica de chimó. “Esa gente debería venirse de manera legal, no como el parole o el TPS ese que es legal pero chimbo, sino legal de que se traen sus $100.000 dólares y sacan su visa de inversionista, pues. De paso es que vienen para acá y no se cambian el chip de que aquí se viene es a trabajar parejo, a echarle bolas, no andar de vagabundo en esas aplicaciones de delivery y que entregando comida todo el día como unos malandros, ¿qué es eso pana?”, concluyó Perozo, quien hasta ahora vive mantenido en casa de tu primo.