Señor espera a que vuelva la luz y el internet para encender la computadora y pagar la factura de la luz y el internet

José Muñoz, un señor de 50 años oriundo de Valencia, se dispuso a pagar la factura de la luz y el internet en su computador pero al percatarse de que no tenía internet de inmediato también se fue la luz. Actualmente José está a la espera de que vuelvan estos servicios para pagarlos y que no se los corten.

El señor muy amablemente nos invitó a tomar café a leña, porque tampoco tiene gas, mientras nos comentaba su historia: “Estoy emocionado porque CANTV me aumentó la velocidad de mi plan hace tres meses, no puedo esperar a que vuelva la luz para reiniciar el router y estrenar el servicio pagando desde mi laptop, que no tiene pila porque un bajón se la quemó” decía José mientras frotaba unos palitos para encender el fuego. “Me disculpan el olor a mierdita, es que el camión de la basura no pasa desde el 98, debe ser que no consiguen repuestos porque a Fospuca le deposito sus 100$ todos los meses sin falta” aseguraba el señor José Muñoz, quien nos pidió agua del radiador del carro para hacer el café porque tampoco le llega el vital líquido de suma importancia.