PAÍS HERMANO: Argentino solidario comparte su novia con venezolano migrante

En una muestra de hermandad, solidaridad y apoyo a los pueblos migrantes, el argentino, Lucas González, decidió compartir su prometida con un expatriado venezolano recién llegado a la capital del país del extremo sur. Esto refuerza una vez más la unión entre los dos países y demuestra que, a diferencia de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, Panamá, Paraguay y prácticamente todo el continente, Argentina siempre ha recibido a los venezolanos con los brazos abiertos.

“Sólo con imaginarme lo duro que debe ser llegar a un país nuevo, sin conocer a nadie y durmiendo en un colchón en el piso en un monoambiente, lo mínimo que puedo hacer es ofrecerle algo de compañía de una jermu”, afirmó Martín, aunque realmente la idea fue de su novia. “Ella me contó que tenía un compañero de trabajo que recién había llegado al país, que le estaba escribiendo y que incluso le regaló flores. De verdad es todo un caballero el pibe, hasta nos mandó una caja de tequeños que estaban divinos. Ya una tarde, ella me comentó que se iba a quedar a dormir en su casa para que el pibe no se sintiera tan sólo, y la verdad es que tiene sentido. Ahora duerme dos o tres veces por semana con él para hacerle compañía, juegan UNO y cosas así, como para que no se sienta tan sólo, ¿entiendes?”, concluyó Gómez, quien aún no se entera que está en una relación poliamorosa.