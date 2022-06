Último tako de la caja desencadena feroz guerra entre amigos

La noche de ayer, un violento enfrentamiento sucedió en una reunión de amigos, donde se vivieron horas tensas mientras el último tako de la Tako Fiesta de Los Takos 212 seguía en la mesa.

Enviamos a la reunión como arrocero a nuestro pasante subpagado, quien recopiló alguno de los testimonios de los involucrados en el conflicto bélico por el último tako: Coye bro, si yo hubiese sabido que se iba a formar todo este peo por los takos que realmente están sabrosos, mejor compraba, no sé, unos hígados encebollados o algo así. La gente la perdió por ese pequeño pedazo de tortilla aguacate y camarones. Y es que se lanzaron los peores insultos que he escuchado en mi vida que casi llegan a los golpes, botaron a gente que había recién llegado con el hielo y los vapes, alguien sin querer desconectó el enchufe del abuelo, en fin, la vaina estaba más incómoda que bailar reggaeton con tu mamá. La verdad es que yo también quiero el tako, pero no puedo ponerme del lado violento, sin embargo por este mismo problema tuve que terminar con mi novia, porque al segundo de que yo intentara agarrar el último tako, me vació fue un litro de sangría en la camisa, esa no se la voy a perdonar”, aseguró Javier Bramanti, dueño de la casa.

Por otro lado, Isabel Rondón, novia de Javier y líder de los rebeldes, expresó su punto de vista: “Lo que sea que haya dicho el traidor de mi novio es un vil engaño con intenciones de manipular a los medios y quedar como la víctima. Nosotros no estamos atacando a nadie, nuestra lucha es pacífica, y si no me crees me avisas para amarrarte en el garaje. ¡Ese hermoso tako de camarones es nuestro y de nadie más!”