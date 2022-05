Con la finalidad de tener un viernes distinto, el joven Pedro García decidió emprender un viaje el día de hoy a la Colonia Tovar para consumir algo de la gastronomía alemana, comida que según él “jamás había probado”. García pudo degustar uno de los platos típicos de la Colonia Tovar: una cachapa con queso de mano, en el restaurante “Den Deutschen Umgehen”.

“¿Este plato no es alemán? Claro que sí, porque en vez de cochino frito me tiraron fue tremenda salchicha alemana” aseguró García, mientras pedía un vaso de “das papelonen und zitronen” para pasar la cachapa teutónica: “Me gusta mucho la Colonia Tovar, es como ir al llano pero más cerca y con frío, sin contar la cantidad de frutas que compré y seguramente no me voy a comer. Por ahí me recomendaron otra bebida típica del este de Alemania, Toddy caliente, si me queda espacio después de esta cachapa le doy. Aunque la verdad que para tomar eso después de una cachapa con salchicha hay que ser bien atrevido”, finalizó García mientras escuchaba a un alemán con los ojos de color azul lago de Maracaibo —antes de la contaminación— expresar delicadamente “qué lacreo”.