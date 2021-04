"¿Fumar qué?" contesta marihuanero con sonrisita antes de que su primo le ofrezca piedra

Miguelito Fuenmayor —marihuanero y decepción de su familia, pero por otras razones— visitó esta tarde a su familia en el centro de Caracas. Tan pronto llegó, su primo Ángel le preguntó si fumaba, a lo que Miguelito respondió con una sonrisa; pero esta se convirtió rápidamente en una extraña mueca de shock cuando su primo sacó una cuchara y un yesquero.

Logramos hablar con Fuenmayor, quien cargaba una nota lo suficientemente alta como para saltarse detalles importantes de lo acontecido: “Broder, bicho, me quedé loco, ¿oíste? Jajaja. Cuando mi primo me suelta esa yo me quedé ‘coye, hay vida en esta familia, dude, ¿quién iba a decirlo? ¡El 420 con el primate, eso une a la familia!’. Porque el Ángel siempre ha sido el primo serio, pues, me agarró fuera de base, no me puedo delatar tan boleta. Entonces le pregunté ‘¿fumar qué cosa?’ jurando por mi vida que me iba a decir ‘monte’, coye, hoy es cuatro veinte, bicho, no me esperaba otra cosa, jajaja. Y el carajo en vez de sacar un motica sacó una cuchara toda negra y toda vuelta verga y ahí me cagué, broder, me cagué. Yo no le meto a esa vaina, me da como caguita, ¿sabes? Jaja… Nada, broski, me encerré al baño con él pero yo tranqui con mi weed, pues”, concluyó Miguelito, quien estalló en risas al ver que nuestro pasante es, en efecto, un chigüire.