Mamá sabe que fumas marihuana

En el marco de la celebración de la fecha 4/20, trajimos en exclusiva una entrevista con tu mamá quién sabe que ese Glade que echas en la casa cada 30 minutos no es porque huele a humedad sino porque estabas fumando marihuana.

“Ay, te he visto llegar acá con los ojos más rojos que uniforme chavista diciendo que supuestamente te había caído arena en los ojos. ¿Qué arena te va a estar cayendo si vives en Caracas? Además, usas lentes. Tú crees que yo no sé que andas fumando hierba por ahí con esos amiguitos tuyos que estudian cosas locas en la universidad. No hace falta ser detective. Yo te conozco desde que eras bebé, nunca has hecho ni la masa de arepa y después y que estabas yendo a casa de algún amiguito a hacer brownies. Ahora la repostería es tu pasión. Deja el descaro. También di que vienes del gimnasio o algo cuando llegas con esa hambre a la casa. Y en esta fecha hueles peor de lo normal. Yo no sé qué se estará celebrando, pero por lo menos te quedas en tu cuarto. Eso sí, no tienes por qué seguir escondiéndolo, no pasa nada. Yo estudié en la UCV, mi amor. He visto cosas peores. Ah, y no creas que soy gafa, esto lo sé desde hace 4 años. Ambos nos mentimos porque me gusta fastidiar y agarrarte en la cocina para tener una charla larga cuando llegas así. Eso es un chiste interno para mí. Ahora lo que me queda es pedirte que por favor hagas un brownie de esos y se lo des a tu papá porque está insoportable y quiero que se duerma un rato.

DTB, tu mamá.”