Chama perdona los crímenes de lesa humanidad de su gato por ser tan cuchi

Romeo, mejor conocido por sus dueñas como “Café Con Leche”, “Lo más bello de mamá” y “AyÑoMío”, es un gato de apenas un año de vida que encontró un cómodo y amable hogar en la casa de sus dos mamás. Lo que parecía ser una hermosa historia de una mascota con un hermoso hogar se enturbió cuando sus dueñas se enteraron que las escapadas nocturnas del felino eran para irse a cometer crímenes de lesa humanidad con su comando del SEBIN.

A pesar de los delitos perpetrados por “Café Con Leche”, sus madres quisieron declarar a su favor comentando lo siguiente: “Ustedes no lo conocen como nosotras, ese niño es incapaz de hacer cosas así, por favor, mírale la carita tan cuchi que tiene. Que sí, que una vez me mordió y tuve que ir a que me amputaran el dedo y también desconectó a la abuela y la dejó sin signos vitales, pero él no es consciente de eso, él solo es un gatito que quiere jugar. La orden judicial es extraditarlo porque es el gato más buscado del mundo, pero sé que todos se van a arrepentir cuando le toque testificar y les diga «miau». Además el tiene su trabajo de noche yendo a las OLP a darles cariños a todas esas personas”, finalizaron sus dueñas mientras el gato extorsionaba a nuestro pasante con $4.000 si quería seguir viendo viva a su familia.