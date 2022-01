Novio finge tristeza luego de que su novia solo consiguiera entradas de Morat para ella

El joven Édgar Rodríguez de 22 años, ofreció este jueves lo que fue su mayor interpretación histriónica al fingir una profunda tristeza, luego de que su novia sólo consiguiera entradas de la banda colombiana Morat para ella y para sus amigas.

Nuestro pasante subpagado quien nos pidió un adelanto de sueldo para comprar las entradas al concierto y obviamente se lo negamos, recogió las declaraciones de Rodríguez: “Chamo yo no sé quién es esa gente, me escuché dos canciones y me dio como la vibra Voz Veis pero para personas jóvenes, mi novia quería que yo la acompañara y yo estaba ligando que se acabaran las entradas rapidito porque me iba a ver ridículo en un concierto donde no me se ni el coro de una canción. ¿Tú sabes qué es vergonzoso? Estar parado entre la multitud y mover los labios solo para pertenecer. No, no, ella está triste pero yo estoy aliviado, me imagino que sentirá lo mismo cuando venga Anuel y le pida que me acompañe”, finalizó Rodríguez al momento que fingía a echarse a llorar de mentira en el hombro de nuestro pasante.

