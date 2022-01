Niño denuncia que chavistas le invadieron la casa en Minecraft

Carlos Parra de 10 años, arquitecto, constructor y maestro de obra en Minecraft, denunció la invasión de uno de sus inmuebles por parte del Consejo Comunal de su aldea. Parra que duró más de 10 horas sin bañarse, talando aproximadamente 500 árboles y consiguiendo los materiales necesarios para construir su quinta, acusa a los chavistas por irrespetar la propiedad privada digital y espera por las instancias gubernamentales.

“¿Tú sabes la cantidad de horas que yo duré pegado a esa computadora para que me vengan a robar así? Maté muchas ovejas y zombies para proteger lo mío, y al final me lo invade esta gente”, fueron palabras interrumpidas por las lágrimas de Carlos Parra, que mientras talaba otros 500 árboles más, añadió: “Y este juego es igual que en Venezuela uno no tiene para donde ir a reclamar si alguien te roba tu casa, los iba a denunciar con el dueño del server pero capaz fueron los mismos dueños que me invadieron. Uno no puede confiar en nadie”.

