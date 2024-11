Una comisión especial de los carabineros, la policía chilena, detuvo esta mañana al jugador de la selección vinotinto, Jon Aramburu, mientras se concentraba junto al resto del equipo y prepagos en el Hotel Aladdín de Santiago. La detención del lateral venezolano se debería a su presunta vinculación con la banda criminal “El Tren de Aragua”, sin embargo, fuentes extraoficiales aseguran que se debería a temores de que su participación ayude a repetir una derrota 3 a 0 ante la remolacha mecánica una vez más.

Marcelo Araya Zapata, General Director de Carabineros, ofreció declaraciones ante los medios de comunicación para esclarecer la situación: “La detención es completamente justificada porque todos saben que en Chile los venezolanos son considerados criminales hasta demostrarse lo contrario. Ese acento caribeño combinado con una polera vinotinto no puede significar otra cosa que no sea que el individuo está a punto de perpetrar un secuestro, robo armado o entregar un domicilio trabajando de manera honesta, lo cual me parece desagradable. En cuanto al posible impacto que esto pueda tener antes del partido contra la selección chilena, realmente no me importa, no veo deportes. La felicidad y el entretenimiento es un concepto ajeno a nuestra gloriosa nación trabajadora en la que nunca nadie en su historia ha cometido un crimen”, explicó Zapata, mientras apostaba toda la quincena a que Chile ganaba con gol de Arturo Vidal.