Stephany Carruyo, joven aficionada a la astrología, el tarot y la brujería, alegó este miércoles haber cometido un error al haber ido a su cita justamente el día que la Luna estaba alineada con cáncer. Sin embargo, fuentes de la embajada americana aseguraron que su visa no se le fue negada por ningún hecho astrológico, sino por ser venezolana.

Un funcionario de la embajada americana en Colombia, de quien nos reservamos su nombre por razones de seguridad y no porque no sabemos muy bien si su nombre se escribe Steven Hendricks o Hendrix, nos habló sobre el caso de Carruyo que tiene al mundo de la astrología conmocionado: “¿Cómo va a creer esa mujer que nosotros le negamos la visa por culpa de la Luna o cáncer o marte o miércoles? La visa se le negó porque se presentó a la embajada siendo venezolana, recién graduada, sin raíces ni ahorros ni perro que le ladre ni razón alguna para que creamos que no se va a quedar en Estados Unidos, y —además— con un budare en la mano. El 99,99% de los cónsules en todo el mundo le hubieran negado esa solicitud; no solo por todos los red flags que nos marcó, sino además porque cree en la astrología como una ciencia”, finalizó el funcionario consular, mientras le decía a nuestro pasante subpagado que tener 13 años haciendo una pasantía no es causa suficiente para solicitar un asilo.