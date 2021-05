Caída del Bitcoin no deja dormir a joven que invirtió $5 la semana pasada

Al igual que la producción de PDVSA, el precio del Bitcoin está en caída libre, debido —entre otras cosas— a restricciones comerciales por parte de China y algunas empresas privadas como Tesla y El Tijerazo. Esto preocupa a millones de personas que han colocado su dinero en el mercado especulativo de criptomonedas; como es el caso de Roberto Martínez, un joven venezolano que no ha podido dormir tras ver como los 5 dólares que invirtió en Bitcoin hace unos días se devaluaron.

Martínez, quien se considera un cryptotrader arriesgado, contó a nuestra redacción lo difícil que ha sido para él mantener los nervios calmados luego de colocar esa gran inversión en un activo tan volátil como el Bitcoin: “Esto es un negocio muy difícil, estar especulando con una moneda que todos los días sube o baja te pone los pelos de punta. Fíjate que yo la semana pasada invertí unos 5 dólares en Bitcoin, porque me sentí super arriesgado, y ahora estoy perdiendo más de la mitad de lo que gasté en un impulso de opulencia. Ahora me toca esperar que esa inversión se recupere o tendré que sacar todos los ahorros de mi vida que son $3” aseguró Martínez, quien obviamente no tuvo el tacto de no hablar delante de nuestro pasante de semejantes cantidades de dinero.