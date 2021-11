Al igual que tu novio, Dúo, el búho de Duolingo, se ha encargado desde su misma creación de chantajear, victimizarse y manipular emocionalmente a todas las personas que lo rodean para que no lo dejen. Este jueves, Dúo le mandó una notificación a todos sus usuarios anunciando que está embarazado y que espera que no lo abandones hasta que aprendas a pronunciar correctamente “literally”.

Tuvimos que prestarle un teléfono bueno a nuestro pasante subpagado —porque desde su teléfono Blu, lamentablemente no pudo abrir la app— para conversar con Dúo sobre su embarazo. La conversación transcurrió de la siguiente manera:

Nuestro pasante: Epa, Dúo, me dijeron que estás embarazado, pero yo no fui el responsable. Ese día estaba pasado de tragos, pero no tanto.

Dúo: ¡Ajá! ¡Así te quería agarrar yo! ¡Es que todos los hombres son iguales! Por eso no se puede confiar en ninguno. Ahora, dime una cosa: ¿quieres aprender inglés? :)

Nuestro pasante: No, gracias.

Dúo: ¿Entonces cómo quedamos?

Nuestro pasante: Yo me quedé en el primer nivel.

Dúo: No, digo, tú, yo, nosotros. Esta barriga. ¿Tú también me vas a abandonar? ¡Todos me abandonan!

Nuestro pasante: Mira, como diríamos en Venezuela: “belly does not tie a man”.

Dúo: “Belly does not tie a man?” No entiendo.

Nuestro pasante: Tienes que practicar tu inglés.