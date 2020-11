Chamo besa apasionadamente a cajero que tenía cambio de 20$

Un extraño intercambio sucedió hoy en el bodegón Mini Tiny WallMarket en Caracas. Cuando José Pereira fue a pagar una cuenta de 12.2$ con un billete de 20$, el cajero de turno, Gabriel Ordóñez, le entregó un vuelto exacto con billetes de 5$ y de 1$, además de monedas. El gesto tomó por sorpresa a Pereira, quien no supo qué más hacer sino darle un apasionado beso al empleado.

Pereira, quien fue a comprar regalos de Navidad para él mismo en el bodegón, nos contó sobre el insólito evento: “Marico, yo todavía no lo puedo creer de pana. Es que, o sea. No tengo palabras. Me dio sencillo. ¡Sencillo! ¡Billetes de 1$! Mi pana, fui buscando cobre y encontré oro. No supe cómo reaccionar ante esos billetes. Le di un beso sádico al cajero, no me pude contener de la emoción. Le quería proponer matrimonio ahí mismo. Creo que me hubiese dicho que sí. Y mira, yo no me hubiese arrepentido. Nadie me ha dado un regalo tan desinteresado y puro como ese. Ya estaba preparado para llegar a los 20$ comprando cualquier cosa, que si una Nutella o algo igualmente inútil. Es que… no, no, ¡sigo temblando!” dijo Pereira, quien luego invitó a almorzar a Ordóñez.