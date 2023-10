Conducir sin licencia, tener una placa visible en tu vehículo o incluso tener cara de sifrino son algunos de los peores delitos que puedes cometer al pasar por una de las 670.000 alcabalas en el país. Así lo descubrió el joven David Salazar, quien tras cometer el error de circular con el Seguro de Responsabilidad Civil del Vehículo (RCV) vencido, ahora deberá pagar los aguinaldos, regalos de navidad y vacaciones de semana santa de todo el comando para no terminar preso en un calabozo.

El oficial de la Policía Nacional Bolivariana Jeffrey Jeferson aprovechó que también detuvo a nuevo pasante subpagado bajo el cargo de “cara de gafo” para conversar con nosotros sobre de este suceso: “El individuo como tal, es decir, el sospechoso como tal, es decir, el carajito bobo como tal se encontraba circulando en lo que te me vendría un vehículo del tipo automotor sin su respectivo… ¿cómo es qué es? Su determinado papel del tipo legal como tal del cuál usted no presenta una debida incumbencia. Es por este hecho que, basándonos entonces como tal en lo que te me vendría siendo el código penal tipificado en la Ley Orgánica de Aguinaldos, Frescos y Merienditas Policiales como tal, el sospechoso capturado en modalidad in fraganti como tal deberá resolvernos con lo que te me vendría siendo una vainita para cada quién aquí en el comando, porque ya se está acercando diciembre como tal y la situación está mal del tipo jodida como tal”, concluyó Jeferson, mientras le mostraba a nuestro pasante subpagado el calabozo que sería su nuevo hogar los próximos 6 meses por no tener dinero que darles.