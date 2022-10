Una de las tragedias más lamentables que la comunidad del Doral jamás haya presenciado ocurrió hoy en la mañana, cuando Jason Cash O’Durrow, un inocente ciudadano americano, le prometió a su novia venezolana que patrocinaría a su “primo” para traerlo a los Estados Unidos. El lamentable incidente, comparable sólo con calamitosos eventos como el 11 de septiembre y la separación de Chyno y Nacho, responde a las nuevas medidas migratorias dictadas por el Gobierno de Estados Unidos, que entraron en vigencia el día de hoy.

Hicimos que nuestro pasante subpagado caminara 2 kilometros hasta el cyber más cercano para entrevistar por Zoom al joven Cash O’Durrow, quién nos comentó cómo sucedieron los hechos: “La verdad es que I love my novia very much, para mi fue love a primer vista y ya ayer cumplimos un mes dating, y honestly yo haría lo que fuera por my honey so yo pensé, why not? Me pareció que sería el mejor regalo de cumple mes del mundo entero porque ella textea everyday con su primo Carlos, se mandan fotos, hablan por videollamada hasta la 3 de la madrugada, y él una vez hasta le mandó una lencería bien hot con un familiar que sí tenía visa. De hecho, entre you and me, estoy considerando pedirle matrimonio la semana que viene” finalizó el pobre Jason, mientras su novia le pedía que le transfiriera $500 dolaritos.