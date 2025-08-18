Emisora de radio logra récord de audiencia gracias a joven que se le dañó el bluetooth del carro

Aunque algunos creen que la radio está muriendo, La Divina 106.9 FM hizo historia a nivel nacional este lunes al romper el récord de audiencia en el país. Este hito se logró gracias al joven Adalberto Quiroga, quien se vio obligado a sintonizar la emisora en su carro luego de que el bluetooth dejara de funcionar.

Enviamos a nuestro pasante mal pagado a las oficinas de la emisora, ubicadas en la maletera de un Chevrolet Malibú del 72, donde el CEO, locutor y community manager, Andrés Velazco, se encontraba celebrando: “¿Qué tal? Para los que dicen que este hermoso medio auditivo está muriendo, ¿ah? ¡Rompimos récords his-tó-ri-cos con una radioescucha que nos sintonizó durante 33 segundos! ¿Cómo te quedó el ojo? Hoy se celebra todo el día, pura salsa baúl sabrosa mientras interrumpo la canción cada tres segundos y luego leemos mensajes de texto pidiendo saludos de hace 10 años como si nos estuvieran llegando en el momento. Yo creo que ahora sí nos va a caer el primer cliente publicitario desde que le hicimos promoción a las cremas Corqafe en 2017”, aseguró Velazco, mientras le ofrecía trabajo a nuestro pasante subpagado como esclavo de la emisora.