"No es tan caro" dice chamo que pagó $45 por una reina pepiada trufada

En la mañana de este miércoles, Sebastián Lugo, un joven residente de Prados del Este, Caracas, se acercó a “Arepas Premium Gourmet 100% importada”, la arepera más cercana a su casa con la intención de desayunar una reina pepiada; allí pagó $45 más IVA más 10% del mesero virtual por lo que se conoce en el sitio como “reina pepiada trufeé”, un plato que en realidad lo que tiene es saborizante artificial. A pesar del alto costo de la comida, el joven aseguró que si comparas esa reina pepiada con un Tesla Model 3, la arepa no está tan cara.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado hace el turno de las madrugadas atendiendo en el lugar de los hechos para entrevistar a Sebastián: “Mucho gusto, si van a hacer una nota de prensa sobre mí por fa no pongan ‘Sebastián’, ponga ‘Sebas’ porque es mucho más chill, así como yo. Primero que nada 45 dólares puede parecer mucho, pero a mi me parece cero caro el precio de la arepa, o sea, yo me he comido hasta arepas de 200 dólares en Abu Dabi”, aseguró Lugo —perdón, “Sebas”— mientras vapear y le echaba el humo en la cara a nuestro pasante. “Yo creo que Caracas es una de las ciudades más baratas del mundo si la comparas con ciudades de otro planeta; además, el aceite trufado es increíble, si pudiera yo vivir bañado en aceite trufado lo haría, por eso pago lo que sea”, finalizó Sebas, mientras nuestro pasante contenía las ganas de decirle que lo que le daba el sabor trufado a su reina pepiada gourmet era algo similar al diablitos.