"No todos los héroes llevan capa”: Este delivery salvó la fiesta al entregar botella de ron antes de que chamo sacara guitarra

Una vez más, la noche caraqueña fue salvada por un motorizado de la app de delivery QUIK, en el justo momento donde un cruel y despiadado joven pretendía acribillar los ánimos de la reunión tocando Wonderwall de Oasis en su guitarra. En ese preciso momento, nuestro héroe en su purasangre de hierro tocó el timbre con una botella de ron en mano, librando a los presentes del evento de una velada excesivamente aburrida.

Gritos de emoción, aplausos y hasta confeti fueron algunos de los elogios que recibió el delivery de QUIK. Sin embargo, su archienemigo de la guitarra no quedó contento con la entrega, ya que se vieron truncados sus planes de ultimar la diversión: “Brother, ¿cómo va a hacerme esa vaina a mi?, llevo una semana practicando esa canción y Caraluna precisamente para esta reunión, incluso me bajé de una con la guitarra para que no les diera tiempo de cuadrar algo más, pero QUIK fue más rápido. Todos festejaron, pusieron música activa y hasta metieron un Corsita full sonido a la sala. Si no fuera por ese repartidor de QUIK y su corcel de 125cc mi plan malvado se hubiera concretado”, sentenció el supervillano quien será llevado ante La Haya para pagar por sus crímenes.