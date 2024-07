Influencer de viajes muestra lo bien que se vive en Venezuela cuando te paga Maduro

La reconocida influencer de viajes mexicana SofiTravelslVisitadeViaje_Oficial, viajó recientemente a Venezuela para mostrar lo positivo del país, dejando en claro que se puede vivir muy bien cuando Maduro te paga por hacerle propaganda.

En su más reciente video, la influencer que ha visitado sitios turísticos que el 99% de los venezolanos jamás ha conocido como Los Roques y Canaima, ofreció sus primeras impresiones sobre el país caribeño: “Honestamente, me mintieron sobre Venezuela. En las noticias decían que aquí había una crisis, que habían problemas de luz, de agua y que la gente no gana dinero. Pero la verdad, es que apenas pisé el país me cayó una transferencia por parte del gobierno, ¿cómo explicas eso a la gente de afuera? Además nos han paseado por los lugares más hermosos del país, desde Morrocoy, Mochima y algunos lugares de Caracas que están recien pintados. Honestamente, no crean en las noticias, Venezuela es perfecto para vivir si te paga el gobierno para decir que es perfecto para vivir”, aseguró la influencer, mientras le caía otra transferencia por negar la crisis del país en redes.