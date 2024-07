En una narrativa digna de las páginas más dramáticas de El Chigüire Bipolar, un Toyota Yaris del Sol con 400 mil kilómetros a cuestas rompió su silencio para denunciar el abuso continuo por parte de su dueño caraqueño. Este insensato individuo ha estado obligando al pobre vehículo a servir de transporte a sus amigos de San Antonio de Los Altos, sin comprender el sufrimiento que esto implica para la máquina de cuatro ruedas.

Con emociones a flor de carrocería, el valiente Yaris compartió con la prestigiosa mesa de redacción de El Chigüire Bipolar su experiencia en el taller de Tu Gruero. Allí recibió cuidados urgentes: refrigerante fresco, cauchos nuevos y el apoyo afectivo necesario para poner una denuncia formal ante el Ministerio Público. «¿Como alguien puede ser tan inconsciente darle la cola a alguien de San Antonio?», se lamentó el Yaris. «Cada subida de la Panamericana son por lo menos 2 recalentadas y de paso el tacaño ese me llenaba el radiador de refresco de uva. Me duelen los muñones, me arde el capot y me salieron ampollas en los cauchos de tanto rodar por esas vías dañadas», aseguró el automóvil maltratado mientras las lágrimas brotaban por su parabrisas.

Finalmente, con una nota de esperanza, "Yariseiber" anunció sus planes futuros: «Gracias al taller de Tu Gruero, tengo la oportunidad de rehacer mi vida. Voy a buscar un nuevo dueño, uno que viva en Chacao, trabaje en Chacaíto, lejos de amigos pelabolas que vivan en Los Valles del Tuy o rutas peligrosas».