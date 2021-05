Joven arregla carro accidentado tras mirar fijamente el motor por 15 minutos

Manuel Fernández, un joven de la ciudad de Caracas, logró lo que en el mundo de la mecánica automotriz se llamaría una “hazaña” tras arreglar el motor de su Ford Fiesta Power tan solo con una mirada fija de 15 minutos.

Fernández, quien hasta hace poco no sabía que parte de su carro era “el cigüeñal”, afirmó haber arreglado su carro solo y sin ayudas de ningún mecánico o su padre: “Mira bro, ese carro no estaba prendiendo bien, creo que era la gasolina que está viniendo chimba o que tiene más de 8 años sin servicio, una de dos. La verdad es que a este carrito siempre le pasan esas cosas, pero tu sabes, aquí lo menos que te puede pasar es que te explote el tanque de agua en la cara. Así que mira, cuando empezó a dar problemas lo que hice fue abrir la capota, mirarlo fijamente, mover los bornes, revisar si era bujia y listo, eso se arregló. No sé qué fue lo que hice pero estoy seguro que fue mi mirada penetrante que asustó al carro”, finalizó Fernández mientras echaba a andar su carro que seguramente se dañará al moverse por 5 kilómetros.