Al menos 13 heridos de cringe al ver chamo con pancarta de “¿quieres ser mi novia?”

Entre tragos, reggaetón y gente dormida por jugar “Yo Nunca Nunca” sucedió un atentado al sentido común cuando el joven Luis Torrelles (22) se apareció frente a una mujer con una pancarta que decía “¿Quieres ser mi novia?”, dejando a varios asistentes al evento gravemente lesionados por vergüenza ajena. Fuentes policiales aseguran que aún no se establece con certeza el número total de víctimas, pero reportes preliminares informan que al menos 12 personas y un bailarín de salsa casino estarían heridos tras el incidente.

Ismael José García, familiar de una de las víctimas indicó: “Este joven no estaba en sus cabales ¿Por qué su mamá no le dijo nada cuando lo vió coloreando esos corazoncitos con resaltador? ¡Pancarta no amarra jeva! Sino los estudiantes de diseño gráfico no andarían jugando dado con dibujitos japoneses, hay que pensar un poco las cosas. Al menos la policía llegó antes de que José empezara a cantar su propio remix de Mi Niña Bonita, hubiese pasado una catástrofe mayor”, sentenció García mientras mostraba evidencia de un peluche de Pochacco gigante que el agresor tenía en el carro.