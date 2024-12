Abuela pregunta quién se comió a Baltasar en su pesebre de chocolate de Cacao Lab

La abuelita Iraida Rivas, una valenciana de 63 años conocida entre sus vecinos por su amor al chocolate, a los pesebres y a comprar pasas por cuñete, denunció un reciente ataque a su pesebre de chocolate de diseño de Cacao Lab, y se encuentra tras la pista del responsable de la desaparición de un supuesto Baltasar moldeado con el mejor cacao de la región.



Luego de convocar a todos sus nietos a la sala de interrogatorios (la cocina de su casa), Iraida exclamó su indignación mientras agitaba su chola petrolera más pesada: “¿Cómo es posible esto, mijitos?, alguno de ustedes seis tiene que responder por el Baltasar de chocolate, ¿saben lo que significa para mi ese pesebre?, y también tiene que aparecer el burro, la mula, el espíritu santo y el río de ponche crema que le hice a parte. Estos no son los chocolates de kiosko que se jartan en el colegio, este pesebre se preordena, se trata con delicadeza y se disfruta de a poco, como la novela. A las pruebas me remito, aquí podemos ver los restos de la víctima derretida en el microondas, así que pasen a la máquina de rayos x” sentenció Rivas quien había olvidado por completo que el pesebre de Cacao Lab no incluye reyes magos y lo de su microondas era una mancha de café.