Joven sube edad de jubilación de pantalón negro a 15 años

El joven caraqueño Anderson Herrera, quien lleva 10 años usando los mismos pantalones negros de Traki porque “pegan con todo”, anunció oficialmente que extenderá su edad de jubilación a los 15 años, cuando espera por fin tener dinero para comprarse unos nuevos. De no lograrlo, no descarta prorrogarla hasta los 20 años de uso.





Herrera, quien no cambia los boxers hasta que son 80% hueco y 20% tela, se ha convertido en todo un experto alargando la vida útil de todas sus posesiones: “La vaina está muy arrecha como para andar botando vainas que están buenas, estos pantalones así como tú los ves casi blancos, en algún punto fueron negros. Lo que pasa es que yo tengo un truquito para que aguanten el color y duren más, que es lavarlos una vez cada dos años, ¿sí me entiendes? Lo único es el olor, pero nada que un poco de perfume factory rendido con alcohol isopropílico no arregle”, concluyó Herrera, mientras se metía a bañar con un tobo de agua del aire acondicionado.