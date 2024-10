Yummy fiado logra unir relación a distancia entre chamo de Caracas y novia de Guatire

La nueva opción de Yummy Rides para financiar viajes es la responsable de la reunificación de María Ordoñez y Pablo Fernández, dos enamorados separados por la distancia entre Caracas y Guatire, pero juntos nuevamente gracias al poder del Yummy fiado y el queso descontrolado de Fernández.

Entre lágrimas de emoción y por el humo de una camionetica, Pablo celebró la nueva función de la app: “Llevaba más de 12 horas sin ver a mi novia y todavía falta para la quincena; sin embargo, la nueva función de Yummy Rides me hizo la segunda y me ayudó a llegar a Caracas a caerme a besos en una plaza como la gente decente. Las posibilidades con el Yummy fiado son infinitas; estamos pensando en cuadrar un viaje a Playa Pantis con $10 y luego vemos cómo resolvemos. Al final, es una cuota y sin interés, así que, a diferencia de la carrera de Los Bravos de Margarita, esto sí es puro ganar-ganar. De verdad, extrañaba mucho a mi novia; no saben lo mucho que significa esto para mí. Estaba a punto de irme a pie, pero estos son mis últimos pares de zapatos medio boniticos y tengo que rendir la suela”, concluyó Pablo mientras María se escribía con el cacho.