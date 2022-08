VALIENTE: Este chamo le dijo a su barbero que el corte fue una mierda

Hoy surgió un héroe de las cenizas en las inmediaciones del municipio Chacao, donde Pablo Bauza, un joven caraqueño de 23 años, superó uno de los mayores desafíos de la vida de cualquier adulto: le dijo al barbero que no le gustó cómo le quedó el corte y le pidió que lo arreglara mientras lo miraba fijamente a los ojos.

Pablo, el temerarios de la Francisco de Miranda, como lo llaman todos desde su hazaña, es el centro de atención de todos los medios del planeta, que atónitos por lo ocurrido están emocionados por saber más detalles: “Mano, te voy a hablar es claro, yo soy es un varón y no me puedo quedar callado cuando las injusticias de la vida tocan mi puerta. Apenas el barbero me puso el espejo para que viera como me quedó el corte tuve miedo, no me gustó y dudé por unos segundos, pero no sé su fue el Espíritu Santo o que hoy amanecí fue demente, así que le dije ‘causa, de bien te lo digo que esa vaina me quedó fue choreta, arreglala ahora mismo o se va a prender el beta’ y el gafo no sabía qué hacer porque nunca le habían dicho nada y al ratico se puso a trabajar como se debe y quedé fue chikiluki”, sentenció Pablo antes de ir a sacar su tercer doctorado en microbiología.