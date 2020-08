Mamá que intentaba entrar a concierto online de Franco de Vita hackea El Pentágono por error

A las 7:47 de la noche de ayer, una alarma que alertaba a las autoridades del Pentágono sobre una brecha de seguridad en sus sistemas informáticos se disparó de repente. Al momento de activar el protocolo de seguridad, agentes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos descubrieron que el hackeo había ocurrido desde Caracas, Venezuela; haciendo un tracking de la dirección IP, el origen del hackeo habría sido la computadora de la señora Cristal de Abreu, entusiasta de Franco de Vita, quien inadvertidamente habría causado la brecha mientras intentaba entrar al concierto online del cantante.

Ignorando por completo todo el revuelo que causó, la señora de Abreu lamentó que su “falta de destreza con esto de las computadoras” no le permitiera ingresar al concierto: “Yo no nací en este mundo de la tecnología tan avanzada. Entonces la verdad todo este tema del internet, del guam, del fifi o fuáifai o como se diga y los migas no se me da mucho. Yo solo intentaba meterme en el link que me llegó para ver a mi Franco —ay, tan bello él siempre— y nada. Le di click y se me abrió una ventana, y yo comencé a escribir “quiero escuchar Louis”, “¿cómo hago para entrar al concierto de Franco?” yo dale que dale pidiéndole cosas a la computadora y me empezaron a aparecer un montón de letras y yo seguí dándole ahí, pues. Mi hijo que de verdad tiene una mente para estas cosas de computación estaba ocupado y no lo quise molestar. Yo no sé a qué le di, seguí escribiendo como loca y dándole a todos los botones, pedí ayuda a una gente que viene de lo que llaman la web oscura y bueno, se me puso una pantalla ahí toda la loca. Al final me quedé sin ver el concierto y la pantalla se puso oscura. Ahorita le digo a Matías que me la arregle”, concluyó la señora de Abreu, mientras confundía al equipo SWAT que se asomaba por su ventana con unos malandros.

Por su parte, el agente Dan Phillips, vocero del Departamento de Defensa, nos ofreció sus comentarios sobre lo que se vivió en las salas del Pentágono: “Esto no es un chiste, es un asunto que se debe tomar con mucha seriedad, como las últimas rondas de ‘¿Quién quiere ser millonario?’. En fin, nos llegó la alerta que desde Caracas se había comandado un lanzamiento nuclear, tiene que haber sido un hacker muy competente para descubrir nuestra clave nohaycieloquecubraaa, pero ocurrió y por precaución despegamos unos F-22. Alertamos a la Casa Blanca y al servicio secreto, el cual fue instruido a llevar a Trump en un refugio nuclear con suficientes raciones de McNuggets para sobrevivir tres meses. Al descubrir que fue una señora que no sabe usar Google quien entró en nuestro sistema nos preocupamos más, pero ya tenemos hombres en su perímetro”, afirmó Phillips, quien luego comentó que está en clases de aprender español con Kale Anders.