Ya a los papás no les gusta que les mateen el regalo del Día del Padre con corbatas, camisas o corbatas y camisas o corbatas hechas con pasta, ahora esperan presentes más adaptados a su personalidad, esperan que se note que sus hijos llevan meses usando su creatividad para pensar en la sorpresa ideal en vez de imprimir fotos en 120p en una taza.

Basados en la amplia experiencia del papá de nuestro pasante en tener hijos regados, hemos recopilado toda la información disponible sobre los mejores regalos para el Día del Padre. Y es por eso que en El Chigüire Bipolar te traemos algunos detalles que seguro le sacarán una sonrisa a cualquier tipo de papá en su día.

1. Regalo para el papá aventurero:

Iniciamos con los papás deportistas que suben montañas, trotan y usan shorts cortos que dejan ver demasiado. No hay nada mejor que llegar de entrenar y relajarse con una bebida fría, refrescante y con el bouquet que solo tiene un whisky Grant’s.

2. Regalo para el papá parrillero:

Para asar carnes se necesitan buenos amigos, la carne (obviamente) y un delicioso Triple Wood de Grant’s, el favorito de papá, así que si tu progenitor es un hombre exigente de buenos gustos un buen whisky Grant’s le va a encantar.

3.Regalo para el papá tecnológico:

Ahora más que nunca los padres están más conectados que un maracucho cuando llega la luz, y no hay nada más tecnológico que una videollamada con sus hijos mientras comparten un exquisito añejado de Grant’s.

4. Regalo para el papá handyman:

Mantener el hogar en condiciones no es fácil. Reemplazar bisagras, montar repisas y desconectar la batería del carro para que los hijos no se escapen a rumbear toma mucha energía, así que todos esos papás amarán terminar su día relajándose con su whisky favorito: Grant’s.

5. Regalo para el papá abandonador:

Capaz no conozcas a papá, y quizá te has preguntado por qué no se hizo cargo de ti. La verdad es que no tenemos ni idea, pero invitar a tus vecinos una botella de whisky Grant’s atraerá a todos los señores de buen gusto de tu edificio o urbanización y te dejarán llamarlos papá.

6. Regalo para el papá doctor:

Esta profesión es tan particular que tiene toda una categoría aparte, porque los papis que salvan vidas a veces necesitan que a ellos les salven el domingo, y nada puede resucitar más una celebración del día del padrazo que una buena botella de whisky Grant’s.

7. Regalo para el Papa.

No sabemos si un Papa califica también como papá, pero si por alguna razón difícil de explicar el Papa Francisco va a estar en tu casa el domingo del día del padre y quieres sorprenderlo, rompe un poco su rutina del vino y deleitalo con una caja de 12 botellas de whisky Grant’s.

8.Regalo para el papá jubilado.

Si papá está retirado seguro le encantará revivir glorias pasadas, y sin duda recordar es mucho más sabroso cuando se hace en familia y acompañados de su regalo favorito: un Bugatti Veyron de 3 MM de dólares, pero si andas corto de dinero seguro también le encantará compartir un whisky Grant’s.

9.Regalo para el papá jedi.

No es que se nos acabaron las ideas, sino que hay muchos ascendientes que siguen el camino de la fuerza, y para controlar las artes del maestro Yoda es necesario conectar el cuerpo con el espíritu, por lo que una bebida espirituosa no le hará mal, sobre todo si es un fenomenal whisky Grant’s.