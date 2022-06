Chama descarga red social del gobierno y le expropian los nudes

Lina Bermúdez, venezolana de 23 años, decidió confiar en los afiches de la autopista y descargar la red social VenApp, un experimento de control social hecho por el gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de que para el registro le pidieron su RIF, código de intercomunicador e implantarle un GPS en los ovarios, Lina no pensó que esto fuera sospechoso y procedió a enviarle nudes a su pareja cuando inmediatamente sonó una voz de Chavez en el teléfono que gritó “¡Eso nudes está expropiados, caracha!”.

A pesar de que tras su registro en la app, Lina automáticamente se convirtió en propiedad del PSUV, con la ayuda de un alcatel prestado ella logró filtrar a la prensa sus declaraciones al respecto: “No puede ser, chamo, yo me bajé esa app disque para apoyar a los emprendedores venezolanos y ahora seguro medio gabinete de ministros me vió las tetas, es que ni se notaba que era una app chavista porque ya hasta a ellos mismos les da pena pintar todo de rojo, pero bueno, caí por inocente pero al menos me va a llegar mi CLAP con leche rancia cada 3 meses” sentenció la ahora esclava número 342 de Tareck El Aissami.