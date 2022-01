"Blue Monday" y "Mercurio retrógrado" unen fuerzas en cabeza de chama a punto de tomar pésimas decisiones

Carolina Reyes, una joven cojedeña aficionada al mundo astral, sufrió un breakdown emocional al enterarse que hoy 17 de enero es el lunes más triste del año. Esto —sumado al “hecho” de que Mercurio está retrógrado— impulsó a Reyes a tomar una serie de pésimas decisiones sin pensarlas mucho, tales como darle una nueva oportunidad a su ex el toyotero, decolorarse el pelo y lanzarse un maratón de Grey ‘s Anatomy.

“Todos somos humanos y erramos, ¿qué más puedo hacer? Ya esto no depende de mí, lo dicen los astros, un canal de televisión dedicado al turismo y un profesor a tiempo parcial; literalmente el mundo está conspirando en mi contra”, aseguró Reyes quien todavía parece no enterarse que el mundo no sabe dónde queda Cojedes. Mientras sollozaba por otra muerte innecesaria en Grey’s Anatomy, Reyes añadió: “Chill, yo de esta me recupero, yo esta noche aprovecho que es luna llena y antes de acostarme dejo un cuarzo al sereno, cargando de toda esa energía, y mañana —si no me lo roban— me lo paso por encima y todo estará bien, Mercurio no podrá contra mí”, finalizó Reyes, mientras nuestro pasante subpagado le sugería mejor ir a terapia —sobre todo porque ¿quién le da una segunda oportunidad a su ex, sabiendo que además es toyotero?—.