Hijo de enchufados nace con pan de jamón bajo el brazo

El milagro de la vida llegó el día de hoy en la familia Piscitelli-Hernández –una pareja de humildes testaferros que se dedica al lavado de dinero artesanal– con el nacimiento de su primer hijo. Pero este no fue el único milagro, puesto que todas las preocupaciones monetarias sobre cómo criar y mantener un hijo con un simple sueldo de enchufado se disiparon apenas se percataron de que nació con un pan de jamón bajo el brazo.

Conversamos con Horacio Piscitelli, padre primerizo y honesto emprendedor, nos comentó sobre este hermoso momento: “Chamo, de verdad que los milagros sí existen. Yo de pana no tenía idea de cómo iba a hacer para alimentar ese muchacho, especialmente después de las sanciones, no estaba preparado, pero gracias a Dios vino con su pan de jamón serrano bajo el brazo, unos dólares en los piés y una cadena de oro 24 kilates guindada del cuello. De lo contrario no sé cómo hubiese hecho para pagar los pañales de seda ni los teteros de caviar. Posiblemente le hubiese tenido que dar… leche normal, como los pobres. Ahora que estamos más aliviados creo que cuando esté un poco más grande finalmente sí podremos comprarle su propia franquicias de heladerías kreisel supra”, concluyó Piscitelli, mientras le daba al bebé su primera pala de pádel cubierta en oro.